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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضل راجل الحلقة 22.. خروج كابتن جلال براءة وطرد أسرته وزواج سليم وغادة

مسلسل ضل راجل
مسلسل ضل راجل

شهدت الحلقة 22 من مسلسل ضل راجل العديد من الأحداث التي شملت خروج كابتن جلال والد شهد براءة من قضية القتل بعد اعتراف زينهم مشاوير، وتنفيذ زوج شقيقه تهديده وطرد أسرته من الشقة.

أحداث ضل راجل 

بعد تزوير زغلول السمسار عقد بيع الشقة من جلال لشقيقته، طرد زوجته وبناته من الشقة وباعها لشخص آخر في غياب والدهم، في الوقت الذي اختفى فيه خاله بحثا عن زوجته التي سرقته ورحلت.

ألقت الشرطة القبض على زينهم مشاوير الذي قتل العترة بتحريض من عمرو صديق سليم، ودفعوا له أموالا لإقناعه بالاعتراف على نفسه ومثل للشرطة حقيقة الحادث الذي وقع في حلقة سابقة من مسلسل ضل راجل . 

أفرج عن كابتن جلال بعد ثبوت براءته ليعود إلى منزله ليجد أسرته تم ترحيلها من شقتهم ويقيمون في شقة خاله، ليصاب بانهيار عصبي ويقرر الانتقام من زعلول، وذهب إلى منزله واعتدى عليه بالضرب لأخذ حق أسرته. 

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استعدت غادة طوال الحلقة لحفل زفافها على سليم النجار، وجاء يوم حفل الزفاف المليء بالاستعدادات. في الوقت الذي تعرضت فيه شهد لوعكة صحية.  

ضل راجل بطولة ياسر جلال، نيرمين الفقي، نور، رنا رئيس، إنعام سالوسة، نبيل نور الدين، ميدو عادل، عصام السقا، وعدد كبير من النجوم. 

ضل راجل ياسر جلال أحداث ضل راجل نيرمين الفقي رنا رئيس

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