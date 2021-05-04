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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات سحور رمضان .. طاجن فول بالبيض وبطاطس بيوريه مقلية وجبنة بالبطيخ

أكلات سحور رمضان
أكلات سحور رمضان .. طاجن فول بالبيض وبطاطس بيوريه مقلية وجبن

هنتسحر إيه النهارده؟.. تقع السيدات في حيرة شديدة عند التفكير فى اختيار أكلات سحور رمضان تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية وتمنع الشعور بالعطش.


ونعرض لكم يوميا، قائمة أكلات سحور رمضان، بمذاق مختلف وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات الآتية: طاجن فول بالبيض وبطاطس بيوريه مقلية وجبنة بالبطيخ  .
 

أكلات سحور رمضان .. فول بالزبادى وخيار بالجبنة وبطاطس بيوريه

أكلات سحور رمضان.. فول بالسلطة وبطاطس مشوية في الفرن وجبنة قريش بالطماطم

طريقة عمل طاجن فول بالبيض

عند البحث عن أكلات سحور رمضان مغذية فلابد أن يأتي على بالنا الفول والبيض وعند زجهم معا يصبح لدينا طبق غنى بالبروتين النباتي والحيوانى مما يشعرنا بالشبع طوال ساعات الصيام، لذا نقدم لكم طريقة عمل طاجن الفول بالبيض لنجلاء الشرشابى 

مقادير طاجن فول بالبيض
فول مدمس

 زيت

بيض 

ملح 

فلفل أسود 

كمون ناعم 
طريقة عمل طاجن فول بالبيض
* يوضع الفول المدمس فى الطاجن مع الزيت والملح والكمون ويقلب الخليط

* يضاف البيض عيون على الوجه مع الفلفل والملح ويدخل الفرن ثم يقدم

 طريقة عمل بطاطس بيوريه مقلية

تعد البطاطس البيوريه المقلية من أكلات سحور رمضان غير التقليدية ونقدمها لكم بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى 
مقادير بطاطس بيوريه بالبقدونس مقلية
نصف كيلو بطاطس مهروسة 

2 فص ثوم

 بقسماط ناعم 

1 بيضة 

2 ملعقة دقيق 

بقدونس 

ملح و فلفل و كمون 
طريقة عمل بطاطس بيوريه بالبقدونس
* امزجي البطاطس مع الملح والفلفل والكمون والبقدونس المقطع ويتم التقليب جيداً ثم قومى بتصبيع البطاطس و ضعيها فى الدقيق المتبل و البيض المتبل و البقسماط المتبل.

* حمرى البطاطس بوضعها فى الزيت حتى تصل الى اللون الذهبى و تقدم فور تحميرها.

طريقة عمل سلطة الجبنة بالبطيخ

تعد الجبنة بالبطيخ من أكثر أكلات سحور رمضان المنتشرة خلال الصيف ونقدمها لكم بطريقة الشيف غادة جميل 
مقادير سلطة جبنة بالبطيخ
بطيخ 

جبنة فيتا 

حبة البركة 

نعناع طازج  للزينة


طريقة عمل جبنة بالبطيخ

* في طبق التقديم يوضع البطيخ مع الجبنة وحبة البركةو تقدم باردة مزينة بالنعناع.

لمنع العطش:

تقدم هذه الأكلات فى السحور بجوار زبادى طازج والجرجير الطازج أو الخيار للشعور بالارتواء ومنع العطش خلال ساعات الصيام طوال النهار .

أكلات سحور رمضان .. طاجن فول بالبيض وبطاطس بيوريه مقلية وجبنة بالبطيخ

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