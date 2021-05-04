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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يسخر من الشناوي بعد فوز المحلة.. والصحة تحذر من إشغال المستشفيات

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات المهمة، خلال الساعات الماضية، نرصد في التقرير التالي أبرز تلك الموضوعات.

 

275 يوما.. إجراء عاجل من محافظ الإسكندرية لتطوير ميدان محطة مصر

أبدى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استياءه بسبب وجود سوق عشوائي بالقرب من محطة مصر “للأسف خلال السنوات العشرة الأخيرة أصبح ميدان محطة مصر ساحة للعشوائيات بالكامل والباعة الجائلين والتكاتك والميكروباصات”.
 


أحمد موسى لـ محمود الخطيب: الدوري السنة دي «بخ»


هنأ الإعلامي أحمد موسى، نادي غزل المحلة على انتصاره على الأهلي، أمس الإثنين، في مباراة، معلقًا «الأهلي النهاردة مش موجود أساسا».
 

 

لو عندك مشاكل في التسجيل للقاح كورونا أو ميعادك فات .. وزارة الصحة تجيب ..فيديو

قال المهندس  أيسم صلاح  مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات ، إن هناك مهلة 3 أيام مع الأشخاص الذين وصلت اليهم رسالة تلقي لقاح كورونا وإذا لم يذهبوا في خلال هذه المدة يمكنهم الدخول على الموقع ومتابعة طلب التلقيح الخاص بهم لإعادة تفعيل الحجز .
 


بعد هزيمة الأهلي .. أحمد موسى يسخر من محمد الشناوي: أثرت عليه وعلى تركيزه

قدم الإعلامي أحمد موسى التهنئة لنادي غزل المحلة لانتصاره على الأهلي اليوم في مباراة اليوم؛ مرددا: « الأهلي النهاردة مش موجود أساسا».
 


وزارة الصحة تكشف حقيقة أسبقيه تلقي لقاح كورونا لدى مواطنين عن غيرهم رغم التسجيل المبكر .. فيديو
قال  المهندس ابسم صلاح  مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات ، إن هناك مجموعة من المحاور نعمل عليها في تسجيل تلقي لقاح كورونا علي الموقع الإلكتروني التابع للوزارة ومنها الحالة الصحية والتي يتم بنا عليها اختيار من يقوم بالتطعيم أولا .
 

 

وزارة الصحة تشكل فريق التواصل المجتمعي للتوعية بفيروس كورونا


قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة إنه لدينا فرق التواصل المجتمعي للتوعية الصحية على مستوى الجمهورية.
 


أحمد موسى للمصريين: سجل وروح اتطعم بأي لقاح متوفر في الصحة كله آمن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل اللقاحات الموجودة في مصر آمنة، موضحا أن كل من سجل حوالي 2 مليون وهذا عدد قليل جدا. 
 


وزارة الصحة تناشد المصريين سرعة التوجه لتلقي لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن موقع تسجيل الحصول على اللقاح شهد إقبالا كبيرا في الأيام الأخيرة، منوها بأنه تم تطعيم ما يقرب من 900 ألف مواطن.
 

 

"الصحة" تحذر: متوسط نسبة إشغال المستشفيات بمصابي كورونا 47%

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تتبع برنامجا ما يسمى الوضع الجيني، والذي نقوم برصد ظهور السلالات في دول العالم، وكيفية التعامل مع الزيادة في الإصابات ونسبة الإشغال في المستشفيات.
 


أحمد موسى يناشد المصريين سرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا .. الأمر صعب

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المصريين بسرعة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا الذي تقدمه الدولة المصريين مجانا؛ لافتا أن البعض «نشاز» يحاول تخويف المصريين من اللقاح.

وزارة الصحة وزيرة الصحة لقاح كورونا غزل المحلة المستشفيات الإعلامي أحمد موسى الباعة الجائلين محمد الشناوي تكنولوجيا المعلومات نادي غزل المحلة المتحدث باسم وزارة الصحة

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