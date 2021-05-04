ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة إشبيلية أمام أتليتك بيلباو

خسر فريق إشبيلية أمام نظيره أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن الجولة 34 لبطولة الدوري الإسباني.



هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق إينياكي ويليامز في الدقيقة 90، بعد تلقيه تمريرة رائعة من أويهين سانسيت، ليوقف سعي إشبيلية نحو الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني.



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيك بيلباو عند 45 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 70 نقطة في المركز الرابع.



ويواجه إشبيلية يوم الأحد المقبل، نظيره ريال مدريد، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.



ترتيب الدوري الإسباني:

1- أتليتكو مدريد :76

2- ريال مدريد :74

3- برشلونة : 74

4- إشبيلية :70

5- ريال سوسيداد :53

6- فياريال :52

7- ريال بيتيس :51

8- غرناطة : 45

9-اتليتكو بيلباو : 45

10- سيلتا فيجو : 44

11- أوساسونا : 40

12- قادش : 40

13- ليفانتي : 38

14- فالنسيا : 36

15- خيتافي : 34

16- ألافيس : 31

17- بلد الوليد :31

18- ويسكا : 30

19- ألتشيه : 30

20- إيبار : 26