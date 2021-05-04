أحمد الشناوي: الأهلي يستحق ضربة جزاء أمام غزل المحلة

كشف أحمد الشناوي، المحلل التحكيمي، أحقية الأهلي في الحصول علي ركلة جزاء اما فريق غزل المحلة في المباراة التى أقيمت بينهما مساء امس ضمن منافسات الجولة ال19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف الشناوي، في تصريحات تليفزيونية لقناة "on time sports" : الحكم محمد معروف لم يحتسب ركلة جزاء للأهلي، في خطأ لصالح محمد هانى داخل منطقة جزاء غزل المحلة.

وأكمل الشناوي تصريحاته قائلا : اتعجب من عدم لجوء الحكم لتقنية الفيديو .

تفاصيل المباراة

انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه غزل المحلة بفوز الأخير بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل الشوط الأول..

صنع لاعبو غزل المحلة جملة مميزة على دفاع الأهلي، في الدقيقة 3 من عمر المباراة عن طريق التمريرات الطويلة المتقنة، حتى مررها هاني عادل عرضية متقنة على رأس إسلام فؤاد الذي سددها نحو المرمى في أول تهديد لمحمد الشناوي.

حصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من مكان خطر في الدقيقة 5 من عمر المباراة، ومررها مجدي أفشة سريعة لحسين الشحات الذي توجه نحو المرمى مباشرة وسدد كرة قوية ولكن كان لها عمرو شعبان حارس المحلة بالمرصاد.

وحاول غزل المحلة الهجوم على مرمى الأهلي في الدقيقة 11 من عمر المباراة، وبالفعل وصل عن طريق نفس العرضية المكررة، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الشناوي.

وكثف الأهلي هجومه من منتصف الملعب بتقدم افشة والسولية لدعم خط الهجوم، وكرر المحاولات على مرمى عمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة ولكن دون جدوى.

أجرى غزل المحلة تبديلا اضطراريا في الدقيقة 35 بخروج هاني عادل الذي تعرض للإصابة بسبب التحام قوي مع رامي ربيعة.

سدد أشرف محمد تسديدة صاروخية في الدقيقة 36 من عمر المباراة سكنت الشباك وأعلن عن الهدف الأول لغزل المحلة.

وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء لمحمد هاني لاعب الأحمر في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعد سقوطه داخل منطقة جزاء غزل المحلة ولكن احتسبها الحكم ركلة مرمى.

الشوط الثاني..

حصل لاعبو الأهلي على ركلة حرة مباشرة من مكان خطر أمام منطقة جزاء فريق غزل المحلة، وسددها وليد سليمان ولكن لم يتقنها فخرجت بعيدا عن المرمى.

وحاول لاعبو الأهلي الوصول لحل يفك شفرة الدفاع القوي لغزل المحلة بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، وسنحت الفرصة لمجدي أفشة وسدد كرة ولكن وصلت ضعيفة لعمرو شعبان حارس الغزل.

وأحكم لاعبو غزل المحلة دفاعات الفريق، ولم يتمكن هجوم الأهلي من اختراقه حتى الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 62 ارتد لاعبو غزل المحلة على دفاع الأهلي، وكاد أن يسجلوا الهدف الثاني في مرمى الأهلي.

وأجرى بيتسو موسيماني تبديلا في الدقيقة 65 بخروج عمرو السولية ونزول والتر بواليا لتدعيم الصفوف الهجومية.

وفور نزوله أرض الملعب تلقى والتر بواليا البطاقة الصفراء، بسبب تدخله العنيف مع أحد لاعبي غزل المحلة.

وحاول أفشة مرة أخرى وسدد كرة صاروخية في الدقيقة 74 من عمر المباراة ولكن تصدى لها عمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق غزل المحلة الى النقطة 27 ويتصدر المركز الثامن، بينما يتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 37 في المركز الثاني.

تشكيل النادي الأهلي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني

خط الوسط : حسين الشحات ، أليو ديانج ، عمرو السولية ، أفشة ، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم : محمد شريف



تشكيل غزل المحلة:

حارس المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: فتحي مبروك - أحمد عيد - محمد فتح الله - هاني عادل

وسط الملعب: أشرف سيد - أحمد أباظة - أحمد النادري

أمامهم: هشام عادل

الهجوم: عبده يحيى - إسلام فؤاد