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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفخرانى وعمر خيرت أعادوها للأضواء .. حكاية المهر الضخم وزواج وحجاب جيهان نصر في عيد ميلادها

جيهان نصر
جيهان نصر

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة جيهان نصر بعيد ميلادها ، حيث كانت تعد واحدة من أبرز الفنانات على الساحة الفنية ، خلال فترة التسعينات ، قبل ان تتخذ قرار الاعتزال ، وتختفى عن الأنظار ، لتعود خلال الشهور الماضية من جديد ، بعد ان ظهرت خلال حضورها مسرحية الملك لير للفنان يحيى الفخرانى .

جيهان نصر مع الفنانة هبة مجدى بطلة مسرحية الملك لير 

الفنانة المعتزلة جيهان نصر  حاصلة على بكالوريوس رياض أطفال. بدأت طريقها الفني من خلال الإعلانات، ثم اتجهت إلى التلفزيون، فقامت بالعديد من الأدوار والبطولات، اشتهرت في دورها بمسلسل (المال والبنون الجزء الثاني) والذي حلت فيه بديلة للفنانة فايزة كمال، وفي المسرح لعبت البطولة في عدد من المسرحيات مع الفنان سمير غانم منها (المحظوظ وأنا، بهلول في إسطنبول).

جيهان نصر مع يحيى الفخرانى وبناتها خلال حضورهم مسرحية الملك لير

اعتزال وزواج : 

 

جاء اعتزال جيهان نصر الفن بمثابة مفاجأة للجميع خاصة وأنها كانت واحدة من ابرز الفنانات المتواجدات على الساحة ، وقد كان يستعين بها كبار المخرجين فى مجال الدراما التليفزيونية ، حيث جاء اعتزالها بعد تزوجت من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي بعدما شاهدها فى  مسرحية المحظوظ التي كان يقدمها الفنان سمير غانم بالعاصمة اللبنانية بيروت، وقبل أن أهداها خاتماً قيمته 200 ألف دولار ودفع مهراً قدره مليون دولار ومؤخر صداق قدره مليون ونصف مليون دولار فى التسعينيات منذ هذا القرن.

جيهان نصر بالحجاب فى حفل عمر خيرت 

وعلى مدار سنوات طويلة حرصت جيهان نصر على الأختفاء والابتعاد عن الساحة خاصة مع ارتدائها الحجاب ، الا انها ظهرت من جديد من خلال حضورها مسرحية الملك لير التى يقدمها الفنان يحيي الفخرانى ، واحدى حفلات عمر خيرت  وكانت برفقة بناتها .

جيهان نصر اثناء تصوير عمل درامى 
جيهان نصر قبل الاعتزال 
هبه مجدى سمير غانم جيهان نصر يحيى الفخراني الفنان يحيى الفخراني الفنانة هبة مجدي الفنان سمير غانم الفنانة المعتزلة جيهان نصر

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