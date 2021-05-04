عرض سيارات بونتياك الكلاسيكية النادرة في مزاد بأمريكا .. صور

أعلنت دار المزادات الامريكى VanDerBrink عن فاعلية مزاد جديد ، يتم عرض تشكيلة من السيارات الكلاسيكية النادرة فيه مزاد ، حيث يضم المزاد تشكيلة متنوعة وفريدة من طرازات بونتياك الكلاسيكية.

تقول دار المزادات VanDerBrink أن سيارات المزاد من نوع طرازات بونتياك الكلاسيكية ، وترجع لصاحبها بيرني لارسون ، الذى كان من محبي شراء السيارات، حيث كان دايماً يبحث عن سيارات وقطع غيار سيارات لشرائها .

واضافت VanDerBrink ان لارسون ، قد تفرغ لهوايته بعد تقاعده عن العمل في البريد، وبعد وفاته قررت أسرة لارسون أن هذا هو الوقت المناسب لبيع تشكيلة سياراته الكلاسيكية النادرة ، حيث كان لديه ما يقرب من 20 سيارة كلاسيكية نادرة جمعها قبل وفاته، التي يتم تجهيزها للبع في المزاد.

تتضمن تشكيلت سيارات بونتياك الكلاسيكية ، كل من بونتياك فايربيرد 1971 بمحرك V8، وسيارة فايربيرد 1973 بمحرك V8أيضاً، وأخرى فايربيرد بمحرك أكبر، كما توجد سيارتين بونتياك ترانس ام 1974، وواحدة موديل 1975، وأخرى موديل 1977، وأربعة موديل 1979، وأخيرة موديل 1987 بناقل حركة أوتوماتيكي.

دار المزادات الامريكى VanDerBrink ، أن معظم سيارات بونتياك الكلاسيكية المعروضة في المزاد تحتاج إلى الكثير من العمل لإعادتها لحالتها الأصلية، والمزاد مفتوح حالياً على السيارات على الإنترنت، بينما ستتوفر بعض الأجزاء للشراء بشكل شخصي في 12 يونيو، من بينها محركات كلاسيكية ومآخذ هواء وألواح جسد ومصدات وغير ذلك.