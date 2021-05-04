مفاجأة.. اتحاد الكرة يطالب بإلغاء بطولة الدوري المصري
كشف الإعلامي إيهاب الكومي، مفاجأة، بشأن طلب اتحاد كرة القدم إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكتب إيهاب الكومي الإعلامي بقناة “صدى البلد”، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “اتحاد الكرة يطالب بإلغاء الدوري”.
وأضاف: “بعد قرار الاتحاد الإفريقي غلق قوائم القيد الإفريقية نهاية يوليو، وتحديد الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفيدرالية قبل هذا الموعد؛ أصبح الدوري في مهب الريح”.
وأكمل: “وعليه، سيطلب أحمد مجاهد، من الأندية، في اجتماع الغد، إلغاء المسابقة، على أن تكون المشاركات الإفريقية، وفقا لترتيب الجدول الحالي”.
واختتم الكومي تصريحاته،: “لكن هل ستوافق الأندية؟، وفي حالة الموافقة؛ من سيكون بطل الدوري؟، انتظروا الساعات القليلة القادمة، وصراع جديد بين القطبين”.