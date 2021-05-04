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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زيتون مطروح العالمى مخلل وزيت ..شاهد

زيتون مطروح يحتل الموائد خلال شهر رمضان

الحاج جمال العطار
الحاج جمال العطار



تتميز محافظة مطروح بإنتاج أفضل أنواع الزيتون بمدن مرسى مطروح وواحة سيوة والذي يستخدم للتخليل وإنتاج أفضل أنواع زيت الزيتون.
 

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فزيتون واحة سيوة يحتل معظم موائد محافظة مطروح نظرا لجودته العالية خاصة وأن محصول الزيتون يعد من أهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة مطروح بمدنها المختلفة والتي تعتمد على مياه الأمطار في الري.
 

زيتون مطروح


صدى البلد التقت بالحاج جمال أحد أو اقدم و أشهر العطارين بمدينة مرسى مطروح والذي أكد أن أراضي مطروح، تنتج أفضل أنواع الزيتون الصحراوي الذي يستخدم في التخليل وصناعة زيت الزيتون ويتمتع بقيمته الغذائية العالية لذلك فهناك إقبال على شرائه من زوار المحافظة ويتم بيعه أيضا في محافظات مصر من خلال تجار تقوم بنقله وعرضه للبيع.

زيتون مطروح على كل لون


أنواع الزيتون
وعن أنواع الزيتون يقول الحاج جمال إن هناك أنواعا عديدة من الزيتون وأشهر أنواع الزيتون المخلل هو الزيتون العزيزي الأخضر والأسمر ويطلق عليه في سيوة اسم الزيتون الحامض والزيتون التفاح وهو من النوعيات الجديدة في سيوة وهناك زيتون كلاماتا أو دولسى ومنه عدة أنواع مختلفة من حيث الحجم واللون والمذاق ويعد زيتون الكلاماتا اليوناني أفضل الأنواع من حيث الطعم أو الحجم.

وأضاف أن الزيتون السيوي يتميز بجودته في التخليل بينما يتميز الزيتون المنتج بمدينة مرسى مطروح بالجودة في إنتاج زيت الزيتون عن الزيتون السيوي.

وأشار أن زيت الزيتون والذي يستخرج من الزيتون المزروع بواحة سيوة ومدينة مرسي مطروح من أجود أنواع زيت الزيتون بمصر سواء كان العصر باستخدام الآلات والمعدات الحديثة أو بالطريقة اليدوية القديمة.

وأكد المهندس حسين السنيني، مدير تنمية القرية بمحافظة مطروح، أن الزيتون المطروحى من أجود أنواع الزيتون الموجودة في الجمهورية، حيث يتم ترويجه وتسويقه بمحافظات الدلتا ومحافظات غرب مصر ويتم أيضا تصديره للخارج، مضيفا، أنه نظرا لأهمية الزيتون فقد قام مركز مواد مطروح بالتعاقد مع المشروع الإيطالى لتحقيق التنمية الزراعية بهذه المناطق النائية بمحافظة مطروح لزيادة جودة بعض المحاصيل والتى أهمها محصول الزيتون.

وأكد السنينى أنه تم بالتنسيق ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح اتخاذ إجراءات للحفاظ على محصول الزيتون بتحسين الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاجية، وتوفير الحوافز التي من شأنها تشجيع الأنشطة المدرة للدخل لتحسين الظروف المعيشية والحالة الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع البدوي، فضلًا عن نقل التكنولوجيا ونتائج الأبحاث والابتكارات ونشرها.
فوائد زيت الزيتون
وأكد أن زيت الزيتون له أهمية في محاربة الكولسترول وتعزيز صحة القلب ومكافحة الشيخوخة ويعالج الإمساك وغني بفيتامين E
كما تشير دراسات إلى أن زيت الزيتون يمكنه القضاء على بكتيريا المكورات العنقودية اروس. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويعتبر فعالا في علاج حالات التهاب الجلد الدهني وقشرة الرأس، الأكزيما.

 

https://youtu.be/2CUiYs12hhA

مخافظة مطروح افضل انواع الزيتون واحة سيوة مخلل وزيت الزيتون مدينة مرسى مطروح

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