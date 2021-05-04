محمد إمام يتفاعل مع جمهوره من كواليس مسلسل "النمر"

حرص النجم محمد إمام على التفاعل مع متابعيه ونشر صورة له من كواليس مسلسله الرمضاني “النمر”،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب إمام معلقا من خلال صورته:"#النمر_اول_مابيظهر_يخض #الحرب_بدأت تتوقعوا ايه اللي هيحصل الحلقات اللي جايه !؟".

وتلقي تفاعل واسع على صورته وجاءت بعض التعليقات عليها كالاتي:

من امتع الحلقات بجد كلنا فرحنا للنمر النهاردة ❤❤



شكرا زعيم على المسلسل الجميل 🙏🏻👑



اللي جاي رعب



مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود،بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.