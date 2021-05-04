عبد الجليل : لاعبو الأهلي "مركزين'' في الإعلانات

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق أن أذهان لاعبي الأهلي مشتتة ما بين ظهور بعضهم في الإعلانات الرمضانية والبعض الآخر في البرامج و الفوازير ، وهذا هو سر سوء آداءهم خلال مباراتي الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، ثم مباراة الأمس أمام غزل المحلة والتي خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز .

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : الأهلي و الزمالك يقدمون دائماً عروضاً هزيلة في شهر رمضان ، يرجع ذلك إلى تركيز اللاعبين على الظهور في البرامج و الإعلانات وتحقيق المكسب المادي .

واختتم عبد الجليل : فريق غزل المحلة قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز بجدارة على النادي الأهلي ، رغم الفوارق و الكبيرة بين الفريقين فنياً و مادياً ، إلا أن زعيم الفلاحين يقدم موسماً مميزاً تحت قيادة مديره الفنى خالد عيد .