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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أدعية وابتهالات.. هاشتاج "#العشر_الاواخر_من_رمضان "يتصدر تويتر

صدى البلد

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”هاشتاج #العشر_الاواخر_من_رمضان 

 وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر ، كما تفاعل عدد كبير من المغردين عليه بنشر الدعوات والابتهالات ،وجاءت أبرز التغريدات عليه كالأتي:

_﴿أياماً معدُودَات﴾ اللهم لا تجعلها تٌفارقنا ونحن فيها من الخاسرين، اللهم اكتب لنا فيها رحمتك ومغفرتك والعتق من النار 

_اللهم إنا نسألك حسن الصيام والقيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان . اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار. يا كريم يا منان .

وغرد أخرون: كان أكثر دُعاء النبي ﷺ في العشر الأواخر. اللهُّم إنك عفوٌ تُحِب العفو فاعفُ عنّا 


_عن عائشه رضي الله عنها ، قَالَتْ: كَانَ رسُول اللَّهِ ﷺ: (إِذا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رمَضَانَ، أَحْيا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَه، وجَدَّ وَشَدَّ المِئزرَ ) متفقٌ عَلَيهِ.

يا من أنزلت القرآن الكريم في #ليلة_القدر أكرمنا في هذه الليالي المباركة، والطف بنا، وأجرنا من النار. اللهم تقبّل صيامنا، وقيامنا، وصلاتنا، ودعاءنا، وسائر أعمالنا، وبلّغنا برحمتك ليلة القدر، يا أرحم الراحمين. #رمضان_مبارك #العشر_الاواخر_من_رمضان

العشر الأواخر من رمضان

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