لو بنفهم.. خالد الغندور يطالب بضم مدافع غزل المحلة لـ منتخب مصر

طالب خالد الغندور، نجم الزمالك السابق والإعلامي بقناة النادي، بضم محمد فتح الله، مدافع غزل المحلة لـ منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة.



وكتب الغندور عبر "تويتر": "هذا المدافع لا بد لأن ينضم لمنتخب مصر، لو بنفهم كورة"، وأرفق مع تغريدته، صورة اللاعب".



وقدم محمد فتح الله، مدافع غزل المحلة، صاحب الـ27 عاما، مستوى مميزا خلال مباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد فوز الفلاحين على الأهلي، بنتيجة 1-0، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ19 للدوري الممتاز.



وانتهت مباراة الأهلي وغزل المحلة، بفوز الأخير بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.



هدف فوز المحلة جاء في الدقيقة 35، عن طريق لاعبه أشرف سيد، من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء؛ ليرتقي فريق غزل المحلة في ترتيب جدول الدوري إلى المركز الثامن برصيد 27 نقطة.



فيما يظل الأهلي في المركز الثاني بـ37 نقطة، ولم يستغل تعثر الزمالك- المتصدر- الذي تعادل أول أمس مع بيراميدز.