غادة عبد الرازق تشوق جمهورها للحلقة 23 من "لحم غزال"

روجت النجمة غادة عبد الرازق لمشاهدة الحلقة 23 من مسلسلها الرمضاني "لحم غزال" ، ونشرت مجموعة صور من الكواليس عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت عبد الرازق معلقة عبر صورها: "غزال #لحم غزال الحلقة ٢٣❤️❤️❤️❤️".



ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضى في مسلسل “سلطانة المعز” .

مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد vip.