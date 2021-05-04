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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحف الإماراتية.. ضربة موجعة لميليشيا الحوثي في اليمن.. مطارات السعودية تستعد لعودة الرحلات.. 20 مليون إصابة بكورونا في الهند

الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية

الصحف الإماراتية:


* ضربات متتالية لميليشيا الحوثي في اليمن 
* قبول أوراق 3 مرشحين في الانتخابات السورية 
* إصابات كورونا بالهند تتجاوز الـ 20 مليون 

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، الضوء، على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.
 

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الصحف الإماراتية.. أوامر ملكية جديدة في السعودية.. تحذير شديد من الرئيس التونسي.. نتنياهو يصل لطريق مسدود

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الصحف الإماراتية: محمد بن راشد يطلق مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء.. الصحة العالمية تمنح لقاح موديرنا ترخيص الاستخدام الطارئ.. والفصائل الفلسطينية تبحث حوارا جديدا بعد تأجيل الانتخابات


البداية من صحيفة البيان، حيث أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لعام 2020، حيث بلغ إجمالي حجم إنفاق المؤسسة، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، 1.2 مليار درهم.
 

ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ليل الإثنين/الثلاثاء، عن تسجيل 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و62 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
 

وفي اليمن، واصلت القوات المشتركة في اليمن المسنودة بالقبائل ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، التنكيل بعناصر ميليشيا الحوثي في جبهتي الكسارة والمشجح، غربي محافظة مأرب، وتحولت هذه القوات إلى موقع الهجوم بعد ثلاثة أشهر من تجدد المعارك في هذه الجهة.
 

ومن ليبيا، تتجه السلطات الليبية لإطلاق أعداد من السجناء السياسيين المحتجزين خلال الأيام القليلة القادمة تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر. 

فيما علمت “البيان” أن قبائل ليبية تلقت وعوداً جدية بالإفراج عن عدد من أبنائها المحسوبين على النظام السابق والقابعين في السجون منذ سنوات سواء بطرابلس أو مصراته، أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حليمة إبراهيم أن هناك خطوات ستتخذ قريبا لإطلاق سراح المعتقلين.
 

وقالت الوزيرة، خلال لقائها أمس، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش أن وزارة العدل تولي موضوع حقوق الإنسان أهمية كبرى، وشددت على أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من خلال إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة والتي ستعزز الجهود لتحقيق هذا المطلب الوطني.
 

ومن سوريا، بعد أن تزاحمت الأسماء على الترشح لانتخابات الرئاسة السورية التي بلغت 51 مرشحاً، حصرت المحكمة الدستورية العليا، التنافس بين 3 مرشحين فقط، حيث قبلت المحكمة ثلاثة طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
 

ودوليا، تجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الهند عشرين مليوناً منذ بدء تفشي الوباء، بحسب البيانات الرسمية، في وقت لا تزال المستشفيات في البلاد تختنق بالمصابين.
 

فيما رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن سقف قبول اللاجئين في الولايات المتحدة إلى 62 ألفا و500 لاجئ، في تحول يزيد بأكثر من أربعة أضعاف عن الحد الذي حدده سلفه دونالد ترامب.
 

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أكد الرئيس اللبناني ​ميشال عون، أمس الاثنين، عشية استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة، حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أهمية تصحيح حدود لبنان البحرية وفقاً للأنظمة الدولية وحقه في استثمار ثرواته.
 

ودوليا، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن شخصا حاول اقتحام حاجز مبنى وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) في فرجينيا.
 

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأول الأحد، أنه أبلغ رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينيت، بالتنازل عن أن يكون (نتنياهو) الأول في رئاسة الحكومة الإسرائيلية وفقاً لاتفاق تناوب على السلطة، بينما أعلن مراقب الدولة الإسرائيلي متانياهو أنجلمان فتح تحقيق في حادث التدافع في الجرمق الذي وقع الأسبوع الماضي.
 

كما قال الملياردير بيل جيتس ومليندا جيتس في بيان مشترك الاثنين، إنهما اتخذا قراراً بإنهاء زواجهما.
 

ومن صحيفة الاتحاد، تماشيا مع إعلان حكومة السعودية عن السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن والعودة إليه، وتنفيذاً لتوصيات الجهات المعنية، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص بشأن إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج.

الصحف الإماراتية إصابات كورونا بالهند الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليمن تحالف دعم الشرعية السلطات الليبية انتخابات الرئاسة السورية

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