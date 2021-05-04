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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لملاحقة منفذي عملية زعترة..

اقتحامات واعتقالات ومواجهات في قرى نابلس.. تفاصيل

اقتحامات واعتقالات
اقتحامات واعتقالات ومواجهات في قرى نابلس

أفادت وسائل الإعلام العبرية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، نشرت قواتها شمالي الضفة الغربية، للمشاركة في عمليات البحث عن منفذي عملية إطلاق النار قرب زعترة. 

وذكرت القناة السابعة العبرية، الثلاثاء، أن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت الليلة، عددا من الفلسطينيين، من بعض القرى المحيطة بنابلس، بزعم الاشتباه بمشاركتهم في عملية زعترة. 
 

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وأضافت القناة، أن قوات الجيش الإسرائيلي، اقتحمت الليلة قريتي عقربا، وترمسا عيا، قضاء مدينة نابلس، لمواصلة البحث عن منفذي عملية زعترة. 

وبحسب القناة العبرية، اندلعت الليلة مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي، وعشرات الشبان الفلسطينيين، في قرية عقربا، بعد اقتحام القرية. 

ولفتت القناة، إلى أن رئيس الأركان كوخافي زار صباح اليوم مكان وقوع عملية اطلاق النار قرب زعترة، وشدد على أن عمليات البحث مستمرة عن منفذي العملية.

وأشارت القناة السابعة، إلى أن العملية أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين، إصابة ميؤوس منها، والثانية صعبة جدا، والأخيرة طفيفة. 

نابلس الاحتلال الجيش الإسرائيلي مواجهات الفلسطينيين

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