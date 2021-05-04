تهنئة قرينة الرئيس للمصريين بشم النسيم وإغلاق الحدائق ومنع صلاة التهجد ..أبرز ما تناولته الصحف

أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها تهنئة السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم.

وقالت قرينة رئيس الجمهورية، في تدوينة على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، "أهنئ الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم، التي تؤكد نهج الشعب المصري في انتصاره للحياة مهما كانت التحديات، وإصراره على الانحياز لقيم الجمال التي يستمدها من تاريخه العريق وحضارته التي ألهمت الإنسانية بأكملها.. كل عام وأنتم بخير".

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على إعلان وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن جميع المحافظات شهدت إغلاقا تاما للحدائق والمتنزهات والملاهي بالإضافة إلى تعليق الرحلات النيلية وإغلاق الشواطئ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن المحافظين ونوابهم قاموا بجولات ميدانية لمتابعة الوضع على أرض الواقع ورصد أي مخالفات في هذا الشأن.



وتلقى شعراوي تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لتطبيق قرارات الدولة ومنع أي تجمعات أو احتفالات للمواطنين في أجازة شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأجرى شعراوي عددًا من الاتصالات الهاتفية مع بعض المحافظين لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيدا بالجهود التي قامت بها المحافظات على مدار الأيام الماضية، خاصة الحملات المستمرة على المطاعم والمقاهي والكافيهات لضبط المخالفين ومنع الشيشة.



وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين لقرارات الدولة بكل حزم حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، موجها بمواصلة الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لكورونا بالمقاهي والكافيهات والمطاعم، والالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش.



وطالب شعراوي، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة ارتداء الكمامة الطبية وتجنب التجمعات وتوخي الحذر والالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.



كما طالب الوزير، المواطنين بالحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم والالتزام بالإجراءات لخفض أعداد الإصابات والحد من انتشار الوباء.



وشدد على المحافظين بضرورة التنبيه على القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إعلان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مكافأة استثنائية لجميع الرائدات والمثقفات المجتمعيات بقيمة 1800 جنيه مصري دفعة واحدة، وذلك تقديراً لجهودهن الكبيرة مع الوزارة في التوعية بكافة القضايا المجتمعية التي تساهم في إعلاء قيمة الأسرة المصرية وتعزيز الوعي المجتمعي.



وذكر بيان للوزارة أنها ستبدأ غدا الأربعاء بصرف المكافأة من خلال جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية باستخدام بطاقة الرقم القومي، علماً بأن الصرف سيكون بشكل شهري منتظم بعد حصول الرائدات على بطاقة ميزة من مكاتب البريد وستتحمل الوزارة قيمة استخراج تلك البطاقات، وقد عانت الرائدات من تأخر عوائدهن الشهرية وعدم انتظام الحصول عليها نتيجة لطول الدورة المستندية ولكثرة الإجراءات الإدارية بين المستوى المحلي والمستوى المركزي، وذلك ما قامت الوزارة بتغييره في الوقت الحالي.



وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بفائق الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته الفورية لدعم قضايا التوعية المجتمعية وتوجيهه الواضح ببذل أقصى الجهود الإعلامية والميدانية لتنمية الوعي الصحي والتعليمي والبيئي والاستقرار الأسري وتثمين قيمة العمل وغيرها من القضايا الهيكلية لتحقيق إنجازات ملموسة في تنمية مؤشرات الأسرة، وكذلك لتصحيح كثير من المفاهيم والاتجاهات الخاصة بتكريم المرأة وحمايتها من كافة أشكال الإٍساءة والعنف، توطيد أواصر المودة الأسرية وخفض نسب الطلاق، واحترام كافة الاختلافات أيا كان نوعها، وغيرها من الموضوعات التي تشكل اللبنة الأولى لمنهجية الفكر وإدراك القضايا وصحة وسلامة العلاقات.



وقالت القباج إن الوزارة بصدد زيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 2500 إلى 10 آلاف رائدة، بالإضافة إلى الاستعانة بمثقفات مجتمعيات يتم اختيارهن من فتيات برنامج "تكافل" المتعلمات وغيرهن من محبي المشاركات في العمل العام ولديهن المهارات اللازمة لتنفيذ تلك المهام، وذلك على هامش تنفيذ البرنامج الرئاسي "تطوير القرى المصرية"، حيث من المتوقع أن تقوم الرائدات بدور كبير في البرنامج من خلال التحفيز النشط للقيم المصرية والتواصل المستمر مع الأسر لتطبيق ممارسات سليمة تليق بالمواطن المصري وبالوطن الحبيب.



وأوضحت القباج أن الوزارة حريصة كل الحرص على الوفاء بمستحقات الرائدت المتكاملة من خلال عقود يتم تجديدها سنوياً، وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس السيسي بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية في إطار تكامل ملف التوعية الاجتماعية من خلال الرائدات والمثقفات المجتمعيات، ومن الوزارات التي تم التنسيق معها المالية والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية للتأمينات وغيرها، وذلك بهدف تحسين وضع الرائدات المجتمعيات.



وأدت تلك الجهود المبذولة إلى زيادة المكافأة الشهرية للرائدات لتبلغ 900 جنيه شهريا بدلاً من 350 جنيهًا، مع شمول الرائدات المستحقات للتأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين، وشمولهن بالحماية التأمينية، وتغطية أسر الرائدات بالدعم النقدي المشروط حال استحقاقها، وإدراجهن ضمن المستفيدين ببطاقات التموين ودعم الخبز حال استحقاقهن.



وأكدت القباج أنه سيتم صرف المكافأة الاستثنائية بدءا من الغد لمساعدة الرائدات في مواجهة زيادة الأعباء، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع هيئة البريد لصرف المكافأة في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان عدم التزاحم على الصرف، ومؤكِدة على الرائدات أن يستلمن بطاقة ميزة من مكاتب البريد التي ستقوم بصرف المكافأة الاستثنائية.

وأبرزت صحيفة "الشروق" قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة منع صلاة التهجد في المساجد، والاكتفاء بصلاة التراويح فقط، محذرا العاملين بالوزارة من مخالفة هذا القرار.



وأكد وزير الأوقاف أنه سيتم إنهاء خدمة من يسمح من العاملين بالوزارة بإقامة صلاة التهجد في المساجد أو ملحقاتها أو محيطها أو يشارك في أداء صلاة التهجد في أحد هذه الأماكن المشار إليها.

وقال وزير الأوقاف "صلوا صلاة التهجد في بيوتكم"، موضحا أن هذا القرار يأتي تماشيا مع تعليمات لجنة مكافحة كورونا.

وتناولت صحيفة "المصري اليوم" تأكيد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي جاهزية مدينة الغردقة من الناحية الأمنية والصحية وكذلك البنية التحتية والمنشآت السياحية لاستقبال السياح الروس، لافتًا إلى أنه عقد لقاءً موسعًا مع كبار رجال الأعمال ممن يتعاملون مع منظمي الرحلات الروسية، حيث بدأ التحرك الفعلي بين الطرفين والتنسيق الكامل استعدادًا لاستقبال الرحلات الروسية.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة جيورجي بوريسينكو يرافقه القنصل العام بالغردقة فيكتور فوربوف، بمكتبه بديوان عام المحافظة؛ لبحث استعدادات البلدين لاستئناف السياحة الروسية لمدينة الغردقة، وذلك عقب التوافق الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة.



وأشار المحافظ إلى أنه يجرى تطعيم جميع العاملين في المنشآت السياحية باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى تطعيم كافة الفئات من المتعاملين مع السياح (العاملون في البازارات السياحية وسائقو التاكسي... إلخ)، موضحًا قيام المحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لاتخاذ اللازم نحو تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى ثقته التامة في وعي مواطني المحافظة في تطبيق تلك الإجراءات لحرصهم الكامل على عودة السياحة بكامل طاقتها لأنها مصدر رزقهم، ولعلمهم التام بأهمية الحفاظ على سلامتهم وسلامة السائحين الوافدين إلى مدن محافظة البحر الأحمر.



من جانبه، وجه السفير الروسي الشكر إلى محافظ البحر الأحمر على الجهود المبذولة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بنهاية الشهر الحالي ومطلع شهر يونيو وصول عدد كبير من الرحلات الشارتر إلى مطار الغردقة الدولي، إضافة إلى تسيير رحلات منتظمة للشركة الوطنية الروسية "إيرفلوت" مباشرة إلى الغردقة.



وتناول اللقاء سُبل التعاون المستقبلي في كافة المجالات الأخرى كالصناعة والتجارة وغيرها إلى جانب التعاون السياحي القائم، حيث تتمتع محافظة البحر الأحمر بكافة المقومات والفرص لنجاح مثل تلك المجالات.

واهتمت صحيفة "الأهرام" بتأكيد وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي أن السودان يُعطي موضوع الملء الثاني لسد النهضة أقصى درجات الاهتمام، باعتباره قضية أمن قومي تهدد حياة السودانيين على ضفاف النيل الأزرق.



والتقت وزيرة الخارجية السودانية مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الإفريقي، حيث نقلت له رسالة شفهية من رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وتحيات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.



وأكدت حرص دولتها على علاقاتها المتميزة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعلى ثقتها في قدرة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي على قيادة الاتحاد الإفريقي في الدورة الحالية، والتعامل بجدية ومسئولية مع ملف سد النهضة واستضافته للمفاوضات.



وشددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل يونيو المقبل.



من جانبه، أعرب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الإفريقي - خلال اللقاء - عن تفهمه لموقف السودان، ومطالبه الواضحة، وأكد أنه سيبذل كل جهده في سبيل إيجاد حل للأزمة بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.