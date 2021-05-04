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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن استئناف محادثات ترسيم الحدود مع لبنان.. تفاصيل

استئناف محادثات ترسيم
استئناف محادثات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن محادثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ستستأنف اليوم الثلاثاء، في قاعدة اليونيفيل في الناقورة بحضور الوسيط الأمريكي جون دروشر.

وأوضح أن مدير عام وزارة الطاقة أودي أديري سيترأس البعثة الإسرائيلية التي تضم كل من ريؤوفين عزار المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء وألون بار رئيس إدارة الشؤون الدبلوماسية والاستراتيجية في وزارة الخارجية والعميد أورين سيتر رئيس إدارة الشؤون الاستراتيجية في جيش الدفاع والمحامية مور حالوتس مديرة مكتب الوزير وعاميت هويمان مدير شعبة القانون الدولي في وزارة الخارجية وأفيف عياش المستشار الدبلوماسي لوزير الطاقة والدكتور حاييم سرفارو الخبير الدولي لشؤون الحدود الذي شغل سابقا منصب مدير عام مركز المسح الإسرائيلي.

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وقال إن "البعثة الإسرائيلية تسعى في هذه اللقاءات إلى بحث الإمكانية للتوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وإيجاد حل سيسمح بتطوير الموارد الطبيعية في المنطقة من أجل توفير الرفاهية لسكانها".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، قد أقر في وقت سابق من الشهر الماضي، مرسوما يقضي بتوسيع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية.

وعلى الإثر حذر وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، من أن الخطوات اللبنانية الجديدة "تخرج المفاوضات عن مسارها"، متوعدا بـ"الرد على الإجراءات اللبنانية أحادية الجانب بخطوات موازية".

إسرائيل لبنان ترسيم الحدود محادثات تل أبيب بنيامين نتنياهو

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