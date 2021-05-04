شخص يخفى مئات الشيش في شقة وحملة مفاجئة تكشف المستور..صور



أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية غلق وتشميع شقة سكنية لتحويلها إلى مخزن للشيشة بجوار مقهى بمنطقة السويسرى رقم ٥٩ بمدينة نصر.

و قام صاحب المقهى بتحويل الشقة إلى مخزن لإخفاء الشيش وخاصة أثناء الحملات وتمت مصادرة ما يقرب من (٤٠٠) شيشة وتشميع الشقة المحولة إلى مخزن للشيشة.

وأكد أن ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مشيرا إلى إطلاق حملات فى أحياء شرق القاهرة للتصدى لظاهرة استخدام الشيشة وتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع الإشغالات.

وخلال حملة مسائية على المقاهى بشارع عباس العقاد وشارع أنور المفتى وحي السفارات بمدينة نصر بحضور نائب المحافظ اللواء هشام ابو النصر مدير قطاع الشرق و اللواء محمد كلبوش مدير شرطة المرافق والعميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر.

وأسفرت الحملة عن مصادرة حوالى (١٢٠٠) شيشة وفتح الممر المؤدى من شارع عباس العقاد إلى أنور المفتي وقد تركزت الحملة على ١٠ مقاهى وقد تم تحرير محاضر إدارة بدون ترخيص وغلق وتحرير محاضر إحالة المخالفين إلى النيابة لعدم إتخاذ الإجراءات الاحترازية.



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