عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء اليمني : ميليشيات الحوثي ليست قوة سياسية ومأرب معركة شعب

صدى البلد

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ، إن الحكومة اليمنية تتعاطى بإيجابية مع كل الجهود الرامية لإحلال السلام، ونحن داعمون لجهود المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي، لكن الإشكالية هي في الحوثيين.

 

وأضاف عبدالملك، خلال حوار تلفزيون أجرته معه إحدى القنوات المحلية، مساء الإثنين: نحن لا نتعامل مع قوة سياسية، بل قوة متطرفة عنصرية تمارس الإرهاب.

 

وأكد رئيس الحكومة اليمنية، أنه لن تكون هناك تسوية خارج التضحيات التي قُدمت، وخارج الثوابت التي تؤسس للدولة، ومواطنة متساوية، وأي وصفات لتسويات خارج هذا الإطار لن تكون مقبولة.

وقال معين عبدالملك: الحوثي يلقي بالناس إلى التهلكة في مأرب، تنفيذا لأوامر إيرانية، هو طلب الموت وسيلاقيه هناك.

وأشار إلى أن: المعركة في مأرب، هي معركة كل اليمنيين، هي أولوية، وصمودها أولوية ونعوّل هناك على الجيش والقبائل بشكل كبير“، مؤكدا أن ”الحكومة تدعم بشكل كبير كل الإسناد لهذه المعركة.

غرق 4 أشخاص.. السيول تجتاح أشهر مدينة تاريخية في اليمن |شاهد

مقتل قيادي كبير بـ مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن

وبخصوص اتفاق الرياض، المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يشدد عبدالملك، على أهمية الحفاظ على التوافق السياسي، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، كي لا ينزلق الوضع في البلاد نحو الأسوأ.

وعن الدعم الذي يمنح لليمن، لفت رئيس الوزراء اليمني، إلى أن هناك حشدا للمساعدات الدولية عبر منظمات الأمم المتحدة، لكننا نتطلع لدعم مباشر من المانحين للحكومة والاقتصاد الوطني؛ لأن هذا سيكون له الأثر الأكبر على المواطنين البسطاء، كما كانت عليه الحال بالنسبة لدعم الأشقاء بالمملكة العربية السعودية عبر الوديعة للبنك المركزي اليمني“.

وتطرق معين عبدالملك، في سياق حواره التلفزيوني، إلى الأزمات في قطاع الكهرباء، قائلا: مشكلة الكهرباء هي نتيجة لعدد من الأخطاء المتراكمة منذ سنوات، والتي تحولت إلى ثقب أسود، الأرقام التي أنفقت فيها مهولة وكان من الممكن أن توجَه بشكل أفضل“، مشيرا إلى أن  ”منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ستنقذ الوضع بشكل كبير، وتمثل فرصة للقيام بإصلاحات حقيقية في قطاع الكهرباء.

رئيس الوزراء اليمني الحوثيين الحكومة اليمنية اليمن اتفاق الرياض ميليشيات الحوثي قطاع الكهرباء مليشيا الحوثي

موضوعات متعلقة

أمننا كل لا يتجزأ..الإمارات تصدر بيانا بشأن القصف الحوثي على السعودية

بسبب السيول والطقس السيئ.. مقتل 13 شخصا بينهم طفلان في اليمن

ترشيحاتنا

كورونا يتحور في إسرائيل.. تسجل إصابات بالطفرتين البرازيلية والتشيلية

بدء تلقى طلبات رخص البناء بـ 27 مركزا بالاشتراطات الجديدة ..اليوم

بداية من الغد.. استقبال طلبات التحويل لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. وهذه الشروط

صراع القاع يشعل مواجهة الإنتاج الحربي والبنك الأهلي في الدوري

شركات أدوية أمريكية تطور لقاحات جديدة لكورونا على شكل حبوب وبخاخات

هل يجوز الدعاء باللغة العامية في الصلاة ؟..الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

محضر وغرامة.. تعرف على عقوبة محمد رمضان بسبب ركن سيارته أعلى الرصيف بالدقي

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

الأهلي يتعاقد مع البرتغالي ماريو بالما مديرا فنيًا لـ رجال السلة

اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بـ قتل طبيب روض الفرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

شاهد.. رضيعة تطير في الهواء وتقع في مياه المحيط بعد حادث مروري

فيديو

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ