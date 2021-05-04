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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا.. وتسجيل 17 إصابة وافدة من الخارج

صدى البلد

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 17 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90714 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا. 


وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 17 جاءت بواقع 6 حالات في سيتشوان و4 حالات في قوانغدونغ و3 حالات في شنجهاي وحالتين في شاندونغ وحالة واحدة في كل من جيانغسو ويوننان، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5716 حالة غادر منها 5424 حالة المستشفيات بعد شفائها. 
 

وأضافت اللجنة أن 15 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85753 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 328 حالة، 319 منها وافدة من الخارج. 
 

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11786 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 210 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1145 إصابة مؤكدة بما في ذلك 12 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11447 مريضا في هونج كونج، 49 مريضا في ماكاو، و1058 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء. 

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