سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-5-2021

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى اليوم الثلاثاء في البنوك على النحو التالى: استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك بلوم نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك عودة نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء في الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك العقارى المصرى العربي 4.06 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصر إيران للتنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الأهلي مقابل الجنيه المصرى نحو 4.16جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 4.16جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.06 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك فيصل الإسلامى نحو 4.15جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك الإمارات دبى الوطنى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.