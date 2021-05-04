أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 4-5-2021

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم،الثلاثاء الموافق 4-5-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات.. وصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 3.75 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 3 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 4 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5.5 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 6 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.



وأسعار الخضروات اليوم الثلاثاء

سجل كيلو الباذنجان البلدي نحو 3.25 جنيه للكيلو، والرومي بـ 2.75 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 3.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 25 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 5.5جنيه.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء ..

سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 4 جنيهات، والبلدي 3 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، والثوم بـ 11 جنيها، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.

أما أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، فوصل سعر كيلو البرتقال أبو سرة إلى 7.75جنيه للكيلو، والفراولة إلى 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء

وسجل الكانتلوب 5 جنيهات للكيلو ، والليمون البلدي بـ 20 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.