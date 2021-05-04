بعد هزيمته من المحلة .. حسام حداد : الأهلي وحش ومستواه ميطمنش قبل إفريقيا

هزيمة الاهلي امام غزل المحلة

علق الإعلامي حسام حداد، على هزيمة النادى الأهلى أمس أمام المحلة بهدف نظيف، على استاد الغزل، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز قائلا: " الأهلي وحش مستوى الفريق سىء ميطمنش قبل افريقيا".



وأضاف حداد ،خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية:" هناك ضغط مباريات بكل تأكيد وإصابات ولكن مستوى الفريق لا يطمأن لبطولة إفريقيا فى حاجه غلط بتحصل فى النادى الأهلي الإدارة وفرت جميع الامكانيات".



ولفت إلى أن اليوم يواجه فريق الإنتاج الحربي نظيره البنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم، بإستاد السلام في افتتاح مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين.



وفى سياق متصل، قرر الأسطورة محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، بتوقيع غرامات على الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة بيتسو موسيمانى، ولاعبى الفريق، بعد الخسارة أمام غزل المحلة بهدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.