بسبب الظلم التحكيمي.. الأهلي يقرر تقديم شكوى لـ اتحاد الكرة

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محود الخطيب، على تقديم شكوى إلى اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، بسبب القرارات التحيكمية في مباراة الفريق الأحمر، خلال المباريات الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويرى مسؤولو النادي الأهلي، أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي خلال المباريات الماضية، ولا بد من إيقاف هذه الأخطاء في الفترة القادمة.

يذكر أن الأهلي خسر، أمام غزل المحلة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينها، أمس، الاثنين، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

هدف فوز المحلة جاء في الدقيقة 35 عن طريق لاعبه أشرف سيد من تصوبية صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا يرتقي فريق غزل المحلة إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

فيما يظل الأهلي في المركز الثاني بـ37 نقطة، ولم يستغل تعثر الزمالك المتصدر الذي تعادل، أول أمس مع بيراميدز.