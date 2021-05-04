المجتمعات العمرانية: إقبال كبير من المواطنين على مشروعات الإسكان بمدن الصعيد الجديدة

كشف المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية، تفاصيل الأعمال التى تم تنفيذها في المدن السكنية الجديدة بالصعيد.

و قال: إن مدينة توشكى تبعد بحوالى 80 كيلو عن مدينة أبو سمبل، ففي بداية عام 2014 تم العمل عليها وأصبحت الآن مقامة على أحدث طراز.



وأضاف "بهجات" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد بالمدينة نادى ومركز تجارى متخذة الطابع المعمارى على شكل القباب، موضحا أن مدينة أسوان الجديدة حاليا تشهد حركة عمران غير طبيعية.



وتابع أنه هناك تزاحم على الوحدات السكنية، لافتا إلى أنه تم إنشاء طريق داخلى بمدينة أسوان الجديدة، بحيث يكون محور مرورى جديد لخدمة مواطنين أسوان، موضحا أن هناك إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة بمشروعات الإسكان بمدن الصعيد الجديدة.



وأكد أن هذا الطريق يوجد به حديقة على أحدث طراز، وتم الإنتهاء من 90% منها، بالإضافة إلى إنشاء مركز شباب ومستشفى تحتوى على 300 سرير.







