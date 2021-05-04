شاهد.. مصطفى قمر يشارك متابعيه كواليس فارس بلا جواز

نشر الفنان مصطفى قمر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”،مقطع فيديو جديد.

وأظهر مقطع الفيديو جزء من كواليس تصوير مسلسل “فارس بلا جواز”، وعلق مصطفى قمر قائلاً:"شكر خاص جدا للاستاذ تامر چوزيف مدير التصوير العبقري اللي كل ماباشتغل معاه باشوف نقلة في كواليتي الصورة والاضاءة وجمال الكادرات احسنت ياتمووووور يااخويا الغالي ياعشرة السنين في مسلسل فارس بلا جواز الصورة اكتر من رائعة احسنت".

مسلسل “فارس بلا جواز” بطولة مصطفى قمر وطارق عبد العزيز ومى سليم ومى كساب وهنا شيحة وتأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدى حول شاب يدعى فارس ويقرر جده أن يزوجه ،إلا أن فارس يرفض الزواج وهو ما يدفع جده لكتابة وصية يشترط فيها ضرورة الزواج من أجل حصوله على الميراث.

ويعرض مسلسل فارس بلا جواز على عدد من القنوات الفضائية أبرزها صدى البلد والنهار.