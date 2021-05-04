تطبيق Microsoft Teams يستعد لإطلاق ميزة تسجيل مكالمات الفيديو لمستخدميه قريبا

يستعد تطبيق مكالمات الفيديو الشهير Microsoft Teams من شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات لإطلاق ميزة مهمة لجميع مستخدميه خلال الأيام المقبلة، وهى ميزة تسجيل كل اجتماعات ومكالمات الفيديو.



وبحسب موقع Tech Radar فإن ميزة تسجيل مكالمات الفيديو سيتم إطلاقها خلال أيام، لنظامى التشغيل Windows و macOS حيث بذلك سيكون تطبيق Microsoft Teams قادرا على المنافسة مع تطبيق Zoom الذى يمتلك الميزة بالفعل منذ فترة.



وسيرى المشاركون في مكالمات الفيديو المختلفة على تطبيق Microsoft Teams تحذيرًا في بداية المكالمة لتنبيههم بأنه يتم تسجيل الاجتماع ، مع تعيين التسجيل ليكون متاحًا للتحميل والاستماع إليه مرة أخرى بعد انتهاء المكالمة.



كما ستتم مشاركة تقرير يحتوي على تسجيل الاجتماع ، بالإضافة إلى نص ورسالة محادثة وجميع الملفات المرفقة مع المشاركين في علامة تبويب محادثة الاجتماع ويمكن عرضها في علامة تبويب التفاصيل.



ويأتى إطلاق الميزة ضمن عدد من الميزات الأخرى والتحديثات التى تضيفها مايكروسوفت على تطبيقها Microsoft Teams الذى أصبح واحدا من أشهر تطيقات مكالمات الفيديو حيث حقق إيرادات هائلة بدءا من العام الماضى 2020 ، مع بداية تفشى فيوس كورونا، وإجراءات مكافحة الوباء التى ساعدت على زيادة كثرة مستخدميه بشكل هائل.

