تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 4-5-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 29 و30 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 20 و21 جنيهًا للكيلو.

سعر البيض في البورصة اليوم الثلاثاء

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 31 و32 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر يسجل 35 و36جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 32 و 33 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 3.75 و4 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 2 و 2.25 جنيه والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.