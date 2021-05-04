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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 4-5-2021

الدواجن-أرشيفية
الدواجن-أرشيفية

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

 

انخفاض جديد.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

التنمية المحلية: مبادرة شباب الخير باعت حوالى ٤٤ طن لحوم ومنتجات الدواجن و٢٥ طنا من المنتجات الأخرى..صندوق التنمية المحلية يستهدف تنفيذ 30 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بقروض تقدر بـ200 مليون جنيه

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 29 و30  جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 20 و21 جنيهًا للكيلو.

سعر البيض في البورصة اليوم الثلاثاء

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 31 و32 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر يسجل 35 و36جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 32 و 33 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 3.75 و4 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 2 و 2.25 جنيه والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

اسعار الدواجن أسعار الدواجن البيضاء اسعار الدواجن اليوم اتحاد الغرف التجارية اخبار الاقتصاد

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