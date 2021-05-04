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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب: الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع في البحر الأحمر وجنوب سيناء قريبا

النائبة نورا على
النائبة نورا على

 

صرحت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن  تطعيم جميع العاملين بقطاع السياحة بلقاح فيروس كورونا ضرورة ملحة للغاية ، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتأمينهم ضد الفيروس ، نظرا لتعاملهم المباشر مع السائحين القادمين من مختلف الدول حول العالم إضافة إلى أن تطعيم للعاملين بالقطاع السياحى له أثر إيجابى قوى في تنشيط حركة السياحة الخارجية ، خاصة ونحن نستعد لعودة الوفود السياحية من جديد حتى يشعر السياح الأجانب بالأمان والاطمئنان فى التعامل مع العاملين بالفندق وذلك مع اتباع أيضاً الإجراءات الاحترازية المتبعة بكل دقة.

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وطالبت النائبة نورا على بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بقطاع السياحة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بلقاح فيروس كورونا خلال الأيام القادمة لتكون جميع المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر جاهزة لاستقبال الوفود السياحية ، بما فيها تطعيم جميع العاملين في شركات السياحة ، ومراكز الغوص ، والبازارات السياحية داخل الفنادق ، والمحال السياحية  ، والأنشطة الأخرى داخل الفنادق حتى يكون نسبة التطعيم 100% .


وأكدت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن إجراءات التطعيم للعاملين هام  للغاية وتأتى في ضوء جهود الدولة المصرية والاهتمام بالصحة العامة والحفاظ على صحة العاملين والسائحين والمواطنين ، بالإضافة لدعم قطاع السياحة والتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد ، الأمر الذى سيكون له بالغ الأثر في انتعاش حركة السياحة الخارجية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعمه المستمر لقطاع السياحة والعاملين به.

مصر جنوب سيناء مجلس النواب البحر الأحمر السياحة فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية

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