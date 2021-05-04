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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تداهم قرية مشتهر بالقليوبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت الأوكار والبؤر التى تأوى العناصر الإجرامية "بقرية مشتهر ومحيطها" بدائرة مركز شرطة طوخ ، دوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن القليوبية.

 أسفرت جهود الحملة التى تمت  برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط (3) قضايا مخدرات ، وضبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 3 متهمين وضبط (1) متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة" وتنفيذ (2347) حكم قضائى متنوع ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها و إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

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قطاع الأمن العام حملة امنية مديرية امن القليوبية اللواء علاء سليم المواد المخدرة

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