رغم فرمان الكاف.. كيف أحبط اتحاد الكرة مخطط إلغاء الدوري الممتاز

حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها داخل الشارع الكروى فى مصر بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” بحصر أسماء الأندية المشاركة بالبطولات الأفريقية فى موعد أقصاه 30 يونيو من العام الجاري.



وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء حول إمكانية إلغاء مسابقة الدوري الممتاز بعد قرار الكاف بضرورة حسم قوائم الأندية المشاركة بالبطولات الأفريقية قبل 30 يونيو أى قبل ما يتنتهى الدوري الممتاز بما يقرب من شهرين.



وعلم “ صدى البلد ” أن اتحاد الكرة لديه بند واضح تم وضعه فى لائحة الموسم الكروى الجارى قبل انطلاقه ووافقت عليه جميع الأندية والذى يشير إلى أنه فى حال وجود خطاب من الكاف لحسم الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية سيتم حسم الأمر وفقا للفرق على حسب جدول ترتيب الدوري الجارى .



ويعد بند اتحاد الكرة الخاص بحسم الأندية المشاركة بالبطولات الأفريقية هو طوق النجاة الخاص باتحاد الكرة للحفاظ على الدوري واستمراره بشكل طبيعى .



وعلى الجانب الأخر ، استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تقديم شكوى إلى اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، بسبب القرارات التحيكمية في مباراة الفريق الأحمر، خلال المباريات الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويرى مسؤولو النادي الأهلي، أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي خلال المباريات الماضية، ولا بد من إيقاف هذه الأخطاء في الفترة القادمة.

يذكر أن الأهلي خسر، أمام غزل المحلة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينها، أمس الاثنين، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

هدف فوز المحلة جاء في الدقيقة 35 عن طريق لاعبه أشرف سيد من تصوبية صاروخية من خارج منطقة الجزاء وبهذا يرتقي فريق غزل المحلة إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة فيما يظل الأهلي في المركز الثاني بـ37 نقطة، ولم يستغل تعثر الزمالك المتصدر الذي تعادل، أول أمس مع بيراميدز.

وفى هذا السياق ، تقدمت صباح اليوم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ببلاغ للنيابة العامة ضد اتحاد الكرة بشأن واقعة اختلاس مستندات لاعب الفريق إمام عاشور.

وكانت لجنة الإنضباط قد أوقفت اللاعب ١٢ مباراة قبل أن يتقدم الزمالك باستنئناف للجنة التظلمات لتخفيف عقوبة اللاعب.