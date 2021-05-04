صدي البلد فى جولة داخل سجن وادى النطرون : أحد السجناء " نتلقى كافة الرعاية "

قام عدد من الحقوقيون والإعلاميون بتفقد حالة النزلاء بليمان ٤٤٠ بسجن وادى النطرون.

وخلال جولتهم بالسجن تفقدوا المستشفى التى يتواجد بها عدد من العيادات الخارجية ومعمل للتحاليل واخر للأشعة بالإضافة إلى الصيدلية، لتقديم الرعاية لنزلاء السجن وإجراء الكشوفات والفحوصات الدورية.

كما تحتوى مستشفى ليمان ٤٤٠ على عيادات اسنان وباطنه ونظر بالإضافة إلى معملين واحد للتحاليل واخر للأشعة ، كما تحتوي المستشفى على حجرة بها عدد من السراير لاستضافة المرضى من نزلاء السجن بواسطة عدد من الأطباء الأكفاء.

وقال أحد المرضى داخل المستشفى إن إدارة السجون تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حيث يتم تعقيم عنابر الإقامة وأماكن الطعام وجميع ارجاء السجن بشكل يومى.

وأضاف أن إدارة السجن توفر للسجناء الادوية اللازمة ، كما تقوم بتوفير كافة الادوية لأصحاب الأمراض المزمنة.

جاء ذلك خلال الزيارة التى نظمتها وزارة الداخلية لوفد من الإعلاميين والحقوقيين لليمان ٤٤٠ بسجن وادى النطرون.

وأشاد الزوار بالنظام المتواجد داخل السجن والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا .

والتزم جميع الحضور سواء من نزلاء السجن او الحضور بارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية التى فرضتها إدارة السجن.

وكان فى استقبال الزائرون اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للسجون وعدد من قيادات وزارة الداخلية.

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وانتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

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