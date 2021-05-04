عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الجوهرة السحرية.. عرض مسرحي بثقافة القصير

ثقافة البحر الاحمر
ثقافة البحر الاحمر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات برنامج شهر رمضان الكريم بثقافة البحر الأحمر، حيث استضاف بيت ثقافة القصير، العرض المسرحى "الجوهرة السحرية" لفرقة قصر ثقافة الغردقة المسرحية، إخراج أحمد عبد الباسط، استعراضات سامح سامي، وديكور شاذلي أحمد.

ويتناول العرض الصفات التى يجب أن يتصف بها الإنسان وهى الحب والتعاون وحب الأصدقاء وأن نرضى بما قسمه الله لنا.

كما أقيم بقصر ثقافة الغردقة عرض فني للأطفال تضمن فقرة وطنية من إعداد وتدريب الفنان علاء عبدالرازق مدرب فرقة الغردقة للفنون الشعبية، بجانب عرض تنورة مولوي للفنان علي رضا، وعرض اسكتش بعرائس الماريونيت تقديم الفنان شاذلي أحمد.

ونظم قصر ثقافة أبو رماد ورشة حكي بعنوان "حكاية فانوس رمضان في مصر" أونلاين قدمها محمد رمضان، أشار فيها إلى أن أول من عرف استخدام الفانوس في رمضان هم المصريون منذ قدوم الخليفة الفاطمي إلى القاهرة قادما من الغرب، وكان ذلك في اليوم الخامس من شهر رمضان لعام 358 هجرية، خرج المصريون في مواكب من رجال وأطفال ونساء حاملين الفوانيس الملونة لاستقباله وبهذا تأصلت عادة الفانوس وأصبحت رمزا رمضانيا، ثم انتقلت هذه العادة من مصر إلى معظم الدول العربية، وبذلك أصبح فانوس رمضان جزءا أصيلا من تقاليد شهر رمضان، كما نفذ قصر ثقافة حلايب محاضرة اونلاين عن "مهارات الاعتماد على النفس" قدمها الشيخ درناوى فرج على.

وبث بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة بعنوان "فضل زكاة الفطر وعلى من تجب" قدمها سيد محمد، موضحا أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم لديه ما يزيد عن قوته وقوت اولاده وعن حاجاته في يوم العيد وليلته، كما يلزم المسلم بإخراج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وأولاده، مقدارها صاع من تمر وصاع من شعير ووقتها بغروب الشمس آخر يوم في رمضان وقبل صلاة عيد الفطر، وفى بيت ثقافة أبرق عقدت محاضرة بعنوان "فضل العشر الأواخر من شهر رمضان" قدمها الشيخ زكريا سهرى، تحدث فيها عن استقبال العشر الأواخر من رمضان باجتهاد في الصلاة والدعاء وتحري ليلة القدر.

قصور الثقافة ثقافة البحر الأحمر عرض مسرحى الجوهرة السحرية فعاليات ثقافية وفنية

ترشيحاتنا

حارس الزمالك ضحية مقلب رامز عقله طار .. اليوم

مواصفات وأسعار الوحش الياباني سوبارو إمبريزا في السعودية.. صور

البورصة تربح 3.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

وزير النقل يعلن وصول ٥٢ عربة ركاب سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية

طارق شوقي يكشف حقيقة تراجع جودة التعليم في مصر بمؤشر دافوس

قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

خبر عاجل من التعليم لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 | تفاصيل

محجوز فى المستشفى حاليا .. إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية

لمدة شهر .. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

أول قرار من اتحاد الكرة بشأن تصريحات سيد عبدالحفيظ ضد جهاد جريشة

محضر وغرامة.. تعرف على عقوبة محمد رمضان بسبب ركن سيارته أعلى الرصيف بالدقي

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أنها علامة على السعادة.. 6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

فيديو

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ