شريهان تكشف لقطات من كواليس ظهورها.. شاهد

عرضت فضائية العربية ، ببرنامج صباح العربية ، صورا جديدة للنجمة شريهان عبر حسابها الشخصى ، عرضتها الفنانة عبر موقعها الشخصى إنسجرام ، معلقة عليها بعض الكلمات التحفيزية التي لقيت استحسان وإعجاب الكثير من متابعيها وجمهورها.

وقالت شريهان: "أحياناً كثيرة، كنت أُصَنِع بداخلي هدفاً كاذباً لأكسر به وأخترق بعض الصعاب والتي في وقتها كان يراها كل من حولي انها مستحيل، وبعد اجتيازها كنت أعود مرة أخرى إلى هدفي الأصل والأساسي وأصر على تحقيقه رغم أن كل شيء حولي يقول إنه لا يمكن ومستحيل ولكني كنت أقول "لا" لا يوجد مستحيل، هذا إن أراد الإنسان، بالأمل والإرادة والمثابرة، مفيش مستحيل، بين حين وحين أغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح والحب".