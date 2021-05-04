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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل حماته داخل مستشفي الزقازيق الجامعي

صدى البلد

قرر قاضى المعارضات بمحكمة قسم ثانى الزقازيق، تجديد حبس المتهم بذبح حماته داخل قسم الأنف والأذن بمستشفى الزقازيق الجامعى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت حالة من الحزن قد سيطرت علي أهالي ههيا  لأن المجني عليها "فردوس" صاحبة الـ 60 عاما مشهود لها ولباقي أفراد أسرتها بالطيبة والسمعة الحسنة.

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وحرص موقع صدي البلد علي الإنتقال الي القرية والإلتقاء بأبناء المجني عليها والتعرف منهم علي تفاصيل الحادث الذي هز  مشاعر الجميع والتقينا"محمد توفيق" نجل المجني عليها و"أفراح" زوجة "عبد العال المتهم بقتل حماتة وشقيقتهم.

وأكدت "أفراح" زوجة المتهم والشاهد الأساسي علي الواقعه أنها منذ زواجها من "عبد العال"  كان يعاملها معامله سيئة ويقوم بالإعتداء عليها بالضرب  وقبل الواقعه قام بالإعتداء عليها بالضرب وأحدث إصابة شديدة ها بالأذن تطلبت تدخل جراحي وبالفعل تم تحويلها الي مستشفي الزقازيق الجامعي فى قسم الأنف والأذن.

وأستكملت "أفراح" والدموع تملأ عينيها حزنا علي والدتها يوم الحادث كان يوم الجمعه وقبل الصلاة بدقائق حضر "عبد العال" ومعه إثنين وحاول أخذي بالقوة وعندما رفضت والدتي قام بالتعدي عليها بالضرب داخل المستشفي وتجمع مجموعة من الأهالي وقاموا بأخذة وإخراج من العنبر المخصص لنا وبعد قليل عاد مرة اخر وهددنا وعندما ابلغته عدم المساس بوالدتي قال انه لن يقوم بإيذائها وقام بإستخراج سكين كانت معه وقام بذبحها أمام الجميع.

وأنهت أفراح حديثها مطالبة بالقصاص العادل من المتهم بقتل والدتها المسنه دون ذنب سوي انها دافعت عنها مشيدة بدور الأجهزة الأمنية ووزارة العدل مؤكدة انها واثقة بهم وبسرعه العداله والقصاص من الجاني. 

وأستكمل "محمد توفيق" ابن المجني عليها قائلا ان شقيقته "أفراح توفيق" متزوجه منذ  13 عاما بقرية الشروق بمدينة منشأة ابوعمر ولديها 3 أبناء وزوجها والذي  دائم الشجار معها والتعدى عليها بالضرب ودائما ما كانت تأتي لدينا ونقنعها بالعودة الي زوجها وبيتها.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية إزداد زوج شقيقتي في أفعاله ووصل الأمر الي ان قام بضربها ضربا مبرحا أحدث إصابة في أنفها وكان لابد من إجراء عمليه جراحية لها .

ونابع "توفيق" ان زوج "أفراح" حاول أكثر من مرة صلح شقيقتي ولكننا قررنا هذه المرة ان نقوم بعلاجها اولا وبعد ذلك ننظر في الأمر حتي يحسن من أسلوبه في التعامل معها وبالفعل تم تحديد يوم لإجراء عمليه جراحية داخل مستشفي الزقازيق الجامعي .

وأشار الي أنه علم أن المتهم قام بالتوجه الي المستشفي لأخذ شقيقته بالقوة رغم انها سوف تجري فحص طبي وربما عملية جراحية داخل قسم الأنف والأذن والحنجرة وعندما عاتبته والدتي "فردوس" معاتبه الأم لأبنها قام بالتعدي عليها بسكين وطعنها. 

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