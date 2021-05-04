ما لا تعرفه عن الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت من البنك الاهلى الكويتى مصر

يعتبر البنك الاهلى الكويتى مصر من البنوك الصاعدة الواعدة فى تحقيق المزيد من الخدمات المصرفية المتنوعة لجميع الفئات محققا تقدما فى ملف الشمول المالى والتحول الرقمى

وتعتبر يعتبر البنك الاهلى الكويتى مصر من البنوك الصاعدة الواعدة فى تحقيق المزيد من الخدمات المصرفية المتنوعة لجميع الفئات محققا تقدما فى ملف الشمول المالى والتحول الرقمى

وتعتبر الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت من أهم الشهادات حيث تمتع بعائد تنافسي على مدخراتك مع الشهادة 4 سنوات الادخارية من البنك الأهلي الكويتي - مصر واحصل على بطاقة ائتمان بدون عائد خلال فترة الشهادة

ومن أهم مميزات الشهاده الادخارية

سعر عائد تنافسي

مدة الشهادة 4 سنوات بالجنية المصري

الحد الأدنى للشهادة 1,000 جم ومضاعفتها

يتم اضافة العائد تلقائياً لحسابك الجاري التوفير لدى البنك

يتم احتساب العائد بعد يوم من تاريخ ربط الشهادة

يمكنك الحصول على بطاقة ائتمانيه بدون عائد خلال مدة الشهادة بحد ائتماني 2.5% من مبلغ الشهادة (للشهادات بمبلغ 200,000 جم او أكثر)

يمكنك الاقتراض حتى 90% من قيمة مبلغ الشهادة الادخارية

لا يمكن الاسترداد الا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ ربط الشهادة، وفي حالة الاسترداد بعد 6 أشهر يتم تطبيق عمولة الاسترداد