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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو على "الفيس بوك" لطفلة تستخدم فى التسول

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نجحت أجهزة الأمن فى كشف حقيقة تداول صورة لطفلة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتم استغلالها فى أعمال التسول.

 وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول فيديو نشر على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن صورة لطفلة صغيرة وبجوارها سيدة وصورة أخرى لذات الطفلة وبجوارها أحد الأشخاص ، والإشارة إلى أن الطفلة لا تتحرك وإحتمالية أن تكون "مخدرة" ويتم استغلالها فى أعمال التسول بمدينة طلخا بالدقهلية.

 بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد الطفلة والسيدة والشخص ، وتبين أن الشخص الذى ظهر بالصورة بجانب الطفلة هو والدها ، وأن السيدة التى ظهرت بالصورة بجوارها هي جدتها لوالدها.

 بإستدعائهم قررت جدتها بأنها توجهت لصرف المعاش الخاص بها من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ، وعقب ذلك توجهت لأحد فروع شركة بدائرة مركز شرطة طلخا " لشحن هاتفها المحمول" ، إلا أنها وجدت زحام بالفرع فقامت بالإتصال بنجلها "والد الطفلة" والذى حضر لمقابلتها صحبة طفلته وجلسوا جميعاً بمدخل العقار المجاور للفرع ، وطلبت من نجلها التوجه لشراء بعض المأكولات.

 وأثناء ذلك شعرت الطفلة بالإرهاق فقامت بالإستناد على كتفها ، وحال حضور نجلها استندت الطفلة إلى كتفه فى حين توجهت الأولى لفرع شركة الإتصالات لشحن هاتفها ، وتوجهوا عقب ذلك لمنزلهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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فيس بوك مديرية أمن الدقهلية وزارة الداخلية أعمال التسول اخبار حوادث

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