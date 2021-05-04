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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب يخدم.. مبادرة لتسجيل الحصول على لقاح كورونا في القليوبية

مبادرة لتسجيل الحصول
مبادرة لتسجيل الحصول علي لقاح كورونا بالقليوبية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية  إطلاق مبادرة الشباب يخدم ، لتسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا وذلك من مركز شباب منطي بشبرا الخيمة التابع لمحافظة القليوبية بهدف تيسير عملية التسجيل على المواطنين .

 

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وحققت المبادرة نجاحا كبيرا من خلال تسجيل بيانات 48 مستحقا للقاح حيث أعلن برلمان شباب القليوبية عبر صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، استعداده لاستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل في منظومة وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا.


وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن انطلاق المبادرة من مركز شباب منطي خطوة أولى يتم تعميمها على جميع مراكز شباب المحافظة وإطلاق المبادرة برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب.


من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم البدء في تنفيذ مخطط تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها بعد اعتماد التصميمات الهندسية؛ حيث يتضمن المشروع إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.


وقال محافظ القليوبية إنه جار إعداد التصميمات الهندسية لإنشاء وتصميم نصب تذكاري للجندي المجهول بحديقة أتريب المجاورة لنادي السلام ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير شارع فريد ندا، والذي يشرف عليه جهاز تعمير القاهرة الكبرى وذلك في إطار مخطط تطوير وتجميل العاصمة بنها.
وأضاف اللواء عبد الحميد الهجان أنه تم البدء فى أعمال التخطيط والتجميل لـ 4 ميادين منها ثلاثة ميادين داخل مدينة بنها هى ميادين وابور الثلج وكاميليا والمحطة والميدان الرابع هو ميدان العاشر بمدينة قليوب، حيث تمت مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين وأيضا تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية فى ميادين المحافظة.


كما تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة بشارع عزبة المرجوشي بحى شرق شبرا الخيمة لليوم الثالث على التوالى، وذلك باستخدام أكثر من 30 سيارة وخمس سيارات حاوية كبيرة بحمولات تتراوح من 10 إلى 50 طنا.


ونجحت الحملة في إزالة أكثر من 10 آلاف طن قمامة بالمشاركة المجتمعية، بمساعدة معدات الحي وستستمر الحملة على مدار الأيام المقبلة لإزالة كل التراكمات لتكون شوارع مدينة شبرا الخيمة خالية من تراكمات وتجمعات القمامة.


وأكد محافظ القليوبية خلال الحملة أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لإزالة أي تراكمات بمدينة شبرا الخيمة واستعادة المظهر الحضاري للشوارع عن طريق إنارة وتشجير المناطق التي يتم إزالة تراكمات القمامة منها، مشيرا إلى أن المحافظة بصدد التعاقد مع متعهدين وشركات نظافة لتفعيل منظومة الجمع السكني في جميع مدينة شبرا الخيمة سواء حي شرق أو غرب.

اخبار محافظة القليوبية فيروس كورونا محافظة القليوبية وزير الشباب والرياضة القليوبية

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