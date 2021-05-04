وصول طائرة مساعدات إماراتية رابعة لسوريا محملة بكميات كبيرة من لقاحات كورونا

وصلت إلى سوريا، اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات إماراتية رابعة على متنها كميات كبيرة من لقاحات (كوفيد-19)، سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، لدعم قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من تفشيها.



وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أن هذه المساعدات تأتي ضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات للتصدي للجائحة دوليا، وتعزيزا للمبادرات التي تضطلع بها الدولة، لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وتجسد الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات الأزمات الصحية والإنسانية بصورة عامة.

كما تأتي هذه المبادرة للمساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا في عدد من الدول، وتعزيز أوجه الوقاية والحماية للسكان المحليين هناك.



وأضافت أن هذه اللقاحات تستهدف حماية العاملين بالخطوط الأمامية بالمجال الطبي على الساحة السورية، وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص في أماكن النزوح من تداعيات الجائحة وآثارها الصحية.



وتساهم هذه اللقاحات في التصدي لجائحة كورونا ومحاصرة الفيروس، في ظل انتشار سلالة جديدة من الجائحة في عدد من الدول.