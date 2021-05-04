البورصة تربح 3.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، اول جلسات الأسبوع، بعد انتهاء أجازة الأعياد، وسط تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.. وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.982 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 10465 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 12686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3014 نقطة.