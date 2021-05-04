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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وأسعار الوحش الياباني سوبارو إمبريزا في السعودية.. صور

صدى البلد

تعتبر العلامة التجارية سوبارو، واحدة من أعرق شركات السيارات حول العالم، ومن أشهر طرازاتها على مر التاريخ هى أمبريزا ، مما جعل البعض يتخيلو ان الشركة اسمها مركب .

وتتواجد شركة سوبارو منذ زمن فى السوق السعودى للسيارات ، ولها قيمة عالية عند المواطنين داخل المملكة ، لذلك سنتعرف على اسعار ومواصفات السيارة سوبارو امبريزا موديل 2021  السيدان فى السوق السعودى .

وتستمد السيارة سوبارو امبريزا موديل 2021  قوتها من محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 114 حصان ، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وتتسارع السيارة سوبارو امبريزا موديل 2021  من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى مدة زمنية 12.6 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتحتوى سوبارو امبريزا موديل 2021   على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية خلفية LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، ومكييف هواء أوتو ماتيك، وخاصية التحكم في مستوي مقعد السائق، وعجلة القيادة متعدة المهام،

                       

بالاضافة الى نظام ترفيهي مكون من 47 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 6.5 بوصة مدعمة بالربط بأجهزة هواتف المحمول عبر أنظمة التشغيل الذكية آبل كار بلاي وأندوريد أوتو”، وبلوتوث، ومدخل USB .

وتضم سيارات سوبارو امبريزا موديل 2021 مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها  وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD، وفرامل كهربائية .

 

اما عن اسعار السيارة سوبارو امبريزا موديل 2021 فى السوق السعودى ، فتاتى كالتالى .

- اوتوماتيك / STANDARD 2021 بسعر 85,800 ر.س

- اوتوماتيك / S WITH SUNROOF 2021 بسعر 108,900 ر.س

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