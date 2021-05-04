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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في حملة تموينية

ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهولة البيانات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مديرية التموين بالغربية ، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهولة البيانات والمصدر، داخل مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية ، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

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كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا يتضمن تمكن الرقابة التموينية،من ضبط 3 أطنان ملح طعام معبأ داخل شكائر بدون بيانات ومجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، داخل مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بنطاق المحافظة ، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.


وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

ضبط ملح غير صالح للاستهلاك الأدمي

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محافظ الغربية يتفقد المراكز والمدن لضمان التزام مواطنيها بإجراءات الوقاية من كورونا

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