ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهولة البيانات بالغربية

في حملة تموينية

تمكنت مديرية التموين بالغربية ، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهولة البيانات والمصدر، داخل مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية ، قبل طرحها للبيع بالأسواق.



كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا يتضمن تمكن الرقابة التموينية،من ضبط 3 أطنان ملح طعام معبأ داخل شكائر بدون بيانات ومجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، داخل مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بنطاق المحافظة ، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.