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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبات قانون نقابة المهندسين

عقوبات قانون نقابة
عقوبات قانون نقابة المهندسين

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس الثلاثاء، نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهندسين وإحالة ما انتهى إليه رأي المجلس إلى مجلس النواب.

يأتي مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.

بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على الإجراءات والرسوم والعقوبات الجديدة للمهندسين

الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهندسين

وفيما يلي نستعرض عقوبات قانون نقابة المهندسين:

 

عقوبات نقابة المهندسين

 

- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1– انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

2– مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي.

3– مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة (95).

4– قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون.

 

وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.


- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.

 

وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

 

نقابة المهندسين قانون العقوبات المهندسين مجلس الشيوخ تعديلات قانون نقابة المهندسين

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