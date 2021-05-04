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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد جديد لانتهاء الدورى الممتاز.. تعرف عليه

صدى البلد

حددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، موعدا جديدا لانتهاء بطولة الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

وأكدت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، خلال اجتماعها مع الأندية على انتهاء الدوري الممتاز منتصف شهر أغسطس المقبل.

ولاقى الطرح لموعد انتهاء الدورى الممتاز، موافقة أندية المسابقة المحلية فيما رفضت أندية الاتحاد السكندري وبيراميدز المقترح.

 

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غياب الأهلي والزمالك عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

وطالبت الأندية لتنفيذ مقترح الجبلاية بالموعد الجديد لإنهاء المسابقة المحلية بالتزامن مع منافسات اولمبياد طوكيو ضرورة ارساء مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.


كان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن تفاصيل جديدة فى اجتماع الجبلاية مع أندية الدوري.

قال المصدر ذاته، إن الأندية وافقت على إنهاء الدوري فى شهر أغسطس المقبل.

وأضاف: “أندية الدوري وافقت أيضا على  اللعب في فترة أولمبياد طوكيو بدون اللاعبين المشاركين في البطولة الأوليمبية”.

وتابع: “رئيس اتحاد الكرة تواصل مع مسؤولى النادى الأهلي وحصل على الموافقة بخوض المباريات بدون اللاعبين المشاركة فى الاولمبياد رغم غياب مندوبى القلعة الحمراء عن الاجتماع”.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة تواصل أيضا مع مسؤولى الزمالك للحصول على الموافقة بطرح إقامة المباريات خلال فترة أولمبياد طوكيو بدون اللاعبين المشاركين في البطولة الأوليمبية فى ظل غياب مسؤوليه عن الاجتماع.

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