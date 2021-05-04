عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد تداول صورتها.. حقيقة صورة طفلة يتم استغلالها في أعمال التسول

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن صورة لطفلة صغيرة وبجوارها سيدة وصورة أخرى لذات الطفلة وبجوارها أحد الأشخاص ، والإشارة إلى أن الطفلة لا تتحرك وإحتمالية أن تكون "مخدرة" ويتم إستغلالها فى أعمال التسول بمدينة طلخا بالدقهلية.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من تحديد الطفلة والسيدة والشخص المشار إليهم، وتبين أن الشخص الذى ظهر بالصورة بجانب الطفلة هو والدها ، وأن السيدة التى ظهرت بالصورة بجوارها هى جدتها لوالدها.

باستدعائهم قررت جدتها بأنها توجهت لصرف المعاش الخاص بها من إحدى البنوك بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ، وعقب ذلك توجهت لأحد فروع شركة إتصالات بدائرة مركز شرطة طلخا " لشحن هاتفها المحمول" ، إلا أنها وجدت زحام بالفرع فقامت بالإتصال بنجلها "والد الطفلة" والذى حضر لمقابلتها صحبة طفلته وجلسوا جميعاً بمدخل العقار المجاور للفرع ، وطلبت من نجلها التوجه لشراء بعض المأكولات وأثناء ذلك شعرت الطفلة بالإرهاق فقامت بالإستناد على كتفها ، وحال حضور نجلها إستندت الطفلة إلى كتفه فى حين توجهت الأولى لفرع شركة الإتصالات لشحن هاتفها ،وتوجهوا عقب ذلك لمنزلهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيس بوك امن الدقهلية تسول صرف المعاش طفلة صغيرة

ترشيحاتنا

مراسلو القنوات ووكالات الأنباء الأجنبية يشيدون بالسجون المصرية

مساعد وزير الداخلية للسجون: لايوجد لدينا مصابي كورونا.. والانتهاء من قوائم العفو بمناسبة عيد الفطر

ما يجب على المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان.. الإفتاء توضح

أزمة تشل التطعيمات ضد فيروس كورونا في العالم بسبب الهند.. ما القصة

رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لـ روما

لماذا غضبت حركة حماس من مسلسل موسى.. وكيف رد محمد رمضان؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

محجوز فى المستشفى حاليا .. إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية

خبر عاجل من التعليم لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 | تفاصيل

رسميا.. الكاف يحدد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

أول قرار من اتحاد الكرة بشأن تصريحات سيد عبدالحفيظ ضد جهاد جريشة

إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أنها علامة على السعادة.. 6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

فيديو

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ