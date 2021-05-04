بعد تداول صورتها.. حقيقة صورة طفلة يتم استغلالها في أعمال التسول

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن صورة لطفلة صغيرة وبجوارها سيدة وصورة أخرى لذات الطفلة وبجوارها أحد الأشخاص ، والإشارة إلى أن الطفلة لا تتحرك وإحتمالية أن تكون "مخدرة" ويتم إستغلالها فى أعمال التسول بمدينة طلخا بالدقهلية.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من تحديد الطفلة والسيدة والشخص المشار إليهم، وتبين أن الشخص الذى ظهر بالصورة بجانب الطفلة هو والدها ، وأن السيدة التى ظهرت بالصورة بجوارها هى جدتها لوالدها.

باستدعائهم قررت جدتها بأنها توجهت لصرف المعاش الخاص بها من إحدى البنوك بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ، وعقب ذلك توجهت لأحد فروع شركة إتصالات بدائرة مركز شرطة طلخا " لشحن هاتفها المحمول" ، إلا أنها وجدت زحام بالفرع فقامت بالإتصال بنجلها "والد الطفلة" والذى حضر لمقابلتها صحبة طفلته وجلسوا جميعاً بمدخل العقار المجاور للفرع ، وطلبت من نجلها التوجه لشراء بعض المأكولات وأثناء ذلك شعرت الطفلة بالإرهاق فقامت بالإستناد على كتفها ، وحال حضور نجلها إستندت الطفلة إلى كتفه فى حين توجهت الأولى لفرع شركة الإتصالات لشحن هاتفها ،وتوجهوا عقب ذلك لمنزلهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.