أكذوبة قلبت السوشيال ميديا .. هل تراجعت جودة التعليم في مصر بمؤشر دافوس 2021 ؟ | القصة كاملة

حالة من الجدل أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة ، بعد أن انتشر خبر حصول مصر على المرتبة الاخيرة في جودة التعليم بـ مؤشر دافوس2021 ، بينما حصلت قطر على المرتبة الاولى بين باقي الدول .

حيث أكد الخبر المتداول أنه وفقا لتقرير مؤشر دافوس 2021 ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ تعد ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴًﺎ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 25، ﺛﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 33، ﻓﺎﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 45 ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 54 ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 140 ﺩﻭﻟﺔ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ.

كما اعتبر مؤشر دافوس 2021 ليبيا وسوريا والعراق واليمن والصومال دول غير مصنفه ، لانها لاتتوفر فيها ابسط معايير الجوده في التعليم.

وقد تلقى أولياء امور طلاب المدارس هذا الخبر بحالة من الغضب والسخرية ، حيث اتهم معظم أولياء الامور في تعليقاتهم على السوشيال ميديا الوزير طارق شوقي بتدمير التعليم بخطة التطوير التي قرر تطبيقها على طلاب المدارس منذ توليه وزارة التربية والتعليم .

كلام غير صحيح .. أول رد من وزير التعليم على الخبر المتداول

حصل موقع صدى البلد على أول تعليق رسمي من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الخبر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” والذي زعم حصول مصر على المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم 2021.

حيث أكد وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة نهائياً.

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : بعد البحث والتدقيق ، اكتشفنا أنه لم يصدر اى تقرير من المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021

النائب السابق لوزير التعليم يكذب الخبر المتداول بالأدلة

كما قال الدكتور أحمد الجيوشي النائب السابق لوزير التربية والتعليم : أن تقرير منتدي دافوس ٢٠٢١ لم يصدر بعد والتقرير يصدر عن العام السابق اه.

وأوضح الجيوشي أن اخر تقرير صدر هو تقرير ٢٠٢٠ وهو تقرير "خاص" بحالة الدول من التعافي من فيروس كورونا ، وقطعا لا يوجد فيه شئ عن جودة التعليم او خلافه وهذا هو اللينك الخاص به:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf

كما أكد الجيوشي أن آخر تقرير اعتيادي للتنافسية ظهر عن المنتدي هو تقرير ٢٠١٩ وترتيب مصر العام فيه يقع في المرتبة ٩٣ من ١٤١ دولة وموريتانيا رقم ١٣٤ بالمناسبة .. اما ترتيبنا في المهارات المرتبطة بالتعليم فترتيبها جاء ٩٩ من ١٤١:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

وأوضح الجيوشي أن الخلاصة أن المنتدي الاقتصادي العالمي لم يصدر اي ترتيب للدول في مجال جودة التعليم لا في ٢٠٢١ ولا في ٢٠٢٠ ولا في ٢٠١٩.

وزير التعليم : احذروا شائعات السوشيال ميديا وتابعوا بياناتنا الرسمية فقط

وطالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر السوشيال ميديا .

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته “أتمنى أن نتوقف عن القيل والقال، ونلتزم بمتابعة البيانات والأرقام الرسمية التي يتم نشرها على :

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