ضبط ربع طن لحوم ودواجن فاسدة فى قنا

تحصين 41 ألف رأس ماشية

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى، نجحت خلال شهر أبريل الماضي في تحصين 41 ألف و 882 رأس ماشية، ضد مرض الجلد العقدي وكذلك تطعيم 1800 طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور، كما جرى مناظرة وعلاج 1038 حيوان.

وتابع محافظ قنا، بالإضافة إلى تجريع 3944 حيوان ضد الطفيليات الداخلية لحمياتهم من الأمراض التي قد تسببها تلك الطفيليات، و ذلك فى إطار حرص المديرية على الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتنميتهما.

وأضاف الداودي، أن المديرية شنت 17 حملة خلال الشهر الماضى على محلات بيع وعرض اللحوم وذلك لضمان صحة وسلامة اللحوم والأغذية ذات الأصل الحيوانى وخلوها من المسببات المرضية.

و أشار إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 56 محضر ذبح خارج المجازر ،حيث جرى ضبط 354 كجم لحوم بلدية ودواجن.

وذكر الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى أن إدارة المجازر بالمديرية قامت ‏بالإشراف على عمليات الذبح لـ 5142 رأس ماشية و 6283 طائر لضمان سلامة تلك الحيوانات والطيور قبل ذبحها وبيعها للمستهلك.