غدًا.. رباعي مصري يشارك في بطولة الجائزة الكبرى للجودو بروسيا

تنطلق غدًا الأربعاء، بطولة الجائزة الكبرى للجودو والتي تقام بمدينة "كازان" الروسية في الفترة من 5 وحتى 7 مايو الجاري، بمشاركة 4 لاعبين مصريين.

ويشارك الرباعي المصري في البطولة الدولية وهم "أحمد عبد الرحمن في وزن تحت 66 كجم - محمد محيي الدين في وزن تحت 73 كجم - محمد عبد الرحمن في وزن تحت 81 كجم - حاتم عبد الآخر في وزن تحت 90 كجم".

ويشارك في البطولة 420 لاعبا ولاعبة من 83 دولة، من بينها 10 دول عربية هي "الامارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والأردن، والمغرب، ولبنان، والجزائر".

وتعد البطولة من البطولات الإعدادية لأولمبياد طوكيو المقبلة المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين.