اشتعال النيران في أتوبيس نقل عام على الطريق الدائري بالمؤسسة

نشب حريق في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، على الطريق الدائري بمناطق المؤسسة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا يفيد باشتعال النيران في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام.

وعلى الفور، وجه اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بسرعة الانتقال ونشر الخدمات المرورية وتسيير الحركة، وإبلاغ الحماية المدنية لسرعة السيطرة.

وبالانتقال تبين اشتعال الاتوبيس بالكامل من الداخل، ولم ينتج عن الحريق خسائر بشرية، وجاري السيطرة وتسيير المرور.